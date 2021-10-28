Синоптики предупредили о резком похолодании в Челябинской области

Синоптики челябинского Гидрометцентра предупредили о резком похолодании в регионе.

Об этом сообщает URA.RU.

«В ночь на 29 и 30 октября столбик термометра будет опускаться до -3...-8 °C. Порывы ветра будут достигать 16 м/с. Ожидаются также снег и гололедица на дорогах», — заявили в региональном ЦГМС.

В горных районах будут сильные снег и гололёд.

Днём — +1...+6 °C, на севере региона — не выше нуля. И в пятницу, и в субботу возможен снег.

Ранее педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.