В «Одноклассниках» пользователи смогут выбрать любимого мультипликационного героя
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28 октября в разделе «Идеи дня» появятся Кеша, Чебурашка, Волк, Ёжик, Чуч-Мяуч и героиня мультсериала «Оранжевая корова» по имени Зо.
С помощью специальной опции пользователь сможет рассказать друзьям, почему именно этот мультгерой понравился ему больше всего, с какими чертами характера он ассоциируется и какое впечатление производит.
Ранее сообщалось, что «Одноклассники» представили обновлённый интерфейс мобильных приложений.