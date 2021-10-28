В «Одноклассниках» пользователи смогут выбрать любимого мультипликационного героя

В честь Международного дня анимации в «Одноклассниках» появился специальный конструктор публикаций с героями популярных классических и новых мультфильмов. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

28 октября в разделе «Идеи дня» появятся Кеша, Чебурашка, Волк, Ёжик, Чуч-Мяуч и героиня мультсериала «Оранжевая корова» по имени Зо.

С помощью специальной опции пользователь сможет рассказать друзьям, почему именно этот мультгерой понравился ему больше всего, с какими чертами характера он ассоциируется и какое впечатление производит.

Ранее сообщалось, что «Одноклассники» представили обновлённый интерфейс мобильных приложений.