Коллега Валерия Степанова по «Суду присяжных» назвала юриста другом и примером
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«Это страшный шок для всей нашей семьи, потому что мы очень долго вместе работали. Он был потрясающим человеком, профессионалом с большой буквы, справедливым, добрым, с потрясающим чувством юмора», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».
По её словам, Степанов — человек, пытавшийся в рамках телешоу проповедовать принципы законности.
Как отметила Беликова, коллегу любили все.
«Это наш друг и старший наставник, который был примером для нас во всём», — добавила она.
Степанов, исполнитель роли судьи в программе «Суд присяжных», умер от COVID-19. Ему было 66 лет.