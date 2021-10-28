Коллега Валерия Степанова по «Суду присяжных» назвала юриста другом и примером

Адвокат Марина Беликова заявила, что её коллега по программе «Суд присяжных» юрист Валерий Степанов был другом и примером во всём.

«Это страшный шок для всей нашей семьи, потому что мы очень долго вместе работали. Он был потрясающим человеком, профессионалом с большой буквы, справедливым, добрым, с потрясающим чувством юмора», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, Степанов — человек, пытавшийся в рамках телешоу проповедовать принципы законности.

Как отметила Беликова, коллегу любили все.

«Это наш друг и старший наставник, который был примером для нас во всём», — добавила она.

Степанов, исполнитель роли судьи в программе «Суд присяжных», умер от COVID-19. Ему было 66 лет.