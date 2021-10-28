«Ночь искусств» пройдёт в Оренбургской области в режиме онлайн

Всероссийская акция «Ночь искусств» пройдёт в Оренбургской области 4 ноября в режиме онлайн.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное Минкультуры.

Запланировано более 800 видеовыставок, мастер-классов, концертов, виртуальных экскурсий, спектаклей.

В частности, в Губернаторском музее познакомят с выставками «Киргизская степь в объективе Карла Фишера», «Владимир Тельнов. Память о войне в живописи», «Камера! Мотор» и «Живая линия».

Музей изобразительных искусств проведёт виртуальные экскурсии «Елена Павловская. Пейзажи России» и «Дети-детям. Музейные картины глазами ребёнка».

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что «Ночь искусств» пройдёт в Удмуртии в режиме онлайн.