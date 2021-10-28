«Ночь искусств» пройдёт в Оренбургской области в режиме онлайн

Короткая ссылка
Всероссийская акция «Ночь искусств» пройдёт в Оренбургской области 4 ноября в режиме онлайн.
«Ночь искусств» пройдёт в Оренбургской области в режиме онлайн
  • © Валерий Гуньков
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное Минкультуры.

Запланировано более 800 видеовыставок, мастер-классов, концертов, виртуальных экскурсий, спектаклей.

В частности, в Губернаторском музее познакомят с выставками «Киргизская степь в объективе Карла Фишера», «Владимир Тельнов. Память о войне в живописи», «Камера! Мотор» и «Живая линия».

Музей изобразительных искусств проведёт виртуальные экскурсии «Елена Павловская. Пейзажи России» и «Дети-детям. Музейные картины глазами ребёнка».

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что «Ночь искусств» пройдёт в Удмуртии в режиме онлайн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить