В Японии произошло землетрясение магнитудой 4,4

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,4 на территории Японии. Об этом информирует Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

AP

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 16 км к северу от города Косигая. Очаг залегал на глубине 60 км. Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9 у Северных Курил.