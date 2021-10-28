В Японии произошло землетрясение магнитудой 4,4
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,4 на территории Японии. Об этом информирует Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
- AP
Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 16 км к северу от города Косигая.
Очаг залегал на глубине 60 км.
Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9 у Северных Курил.
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