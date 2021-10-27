Специалист рассказал, как отличить мошеннические сайты от реальных интернет-магазинов

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал, как отличить мошеннические сайты от реальных интернет-магазинов.

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что злоумышленники всегда адаптируются под новостную повестку, к примеру, под период нерабочих дней.

«Появление дубликатов сайтов маркетплейсов связано с тем, что люди сейчас активно перейдут от офлайн-шопинга к онлайн, и в надежде, что люди зайдут на неправильный сайт, мошенники активно действуют в этом направлении», — сообщил эксперт.

По его словам, нужно обратить внимание на адресную строку: потенциально опасный ресурс в своём названии отличается от оригинала. Также следует оценить оформление сайта. Как отметил Ульянов, наличие логотипа маркетплейса не значит, что это именно он.

Кроме того, стоит проверять ссылки до перехода по ним, чтобы не попасть на мошеннический сайт.

«Ну и главное, если у вас появилась хоть доля сомнений, что с сайтом что-то не так, лучше его закрывать и зайти ещё раз, набрав название маркетплейса в поисковике. Как правило, они всегда стоят первыми в строке выдачи (и не путайте с контекстной рекламой)», — добавил эксперт.

Ранее психотерапевт и психолог Евгений Фомин в беседе с Nation News дал советы по защите пожилых граждан от мошенников.