«Ночь искусств» пройдёт 4 ноября в Удмуртии в режиме онлайн

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Всероссийская акция «Ночь искусств» пройдёт 4 ноября в Удмуртии в режиме онлайн.
«Ночь искусств» пройдёт 4 ноября в Удмуртии в режиме онлайн
  • © Вадим Брайдов
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Тематические мероприятия подготовят культурные учреждения региона.

Сотрудники продолжают вакцинироваться. Наибольшее число привитых работников — в музее-заповеднике «Лудорвай» (75,6%), филармонии (75%) и Театре кукол (66,6%).

На территории учреждений культуры соблюдают меры профилактики.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал о выставке архитекторов Кубани и Адыгеи в Краснодаре.

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