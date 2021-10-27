Всероссийская акция «Ночь искусств» пройдёт 4 ноября в Удмуртии в режиме онлайн.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Тематические мероприятия подготовят культурные учреждения региона.

Сотрудники продолжают вакцинироваться. Наибольшее число привитых работников — в музее-заповеднике «Лудорвай» (75,6%), филармонии (75%) и Театре кукол (66,6%).

На территории учреждений культуры соблюдают меры профилактики.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал о выставке архитекторов Кубани и Адыгеи в Краснодаре.