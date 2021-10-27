Актриса Дарья Бондаренко рассказала о работе в Театре на Малой Бронной, худруком которого является Константин Богомолов.

«Конечно, у нас произошли определённые изменения. Многое поменялось в репертуаре, в системе театра. Я к этим изменениям отношусь очень положительно. Мне нравится, как работает Константин Юрьевич. Я сыграла премьеру спектакля «Лунная масленица», он и для детей, и для взрослых», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По её словам, сложно сравнивать работу в театре и кино, поскольку только кажется, что это одна и та же профессия.

Как отметила Бондаренко, в театре есть то, чего не найдёшь в кино, и наоборот.

«Но в данный момент я бы сказала, что театр мне ближе», — добавила актриса.

Ранее актёр Владимир Шевельков в беседе с Nation News поделился воспоминаниями о съёмках в фильме «Сердца трёх», который вышел в прокат 1 октября 1992 года.