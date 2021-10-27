Гоша Куценко рассказал о сериале «Инсомния», где он сыграл врача-психиатра

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Заслуженный артист России Гоша Куценко рассказал о сериале «Инсомния», где он сыграл врача-психиатра.
Гоша Куценко рассказал о сериале «Инсомния», где он сыграл врача-психиатра
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Почему-то все считают, что комедия — это не очень хорошо, а драма — это отлично. Два года назад на съёмках пилота комедийного фильма я познакомился с режиссёром Ольгой Френкель. Рассказал ей, что у меня есть идея сериала, основанного на снах. Оказалось, у неё тоже есть история, похожая на мою, только более драматичная», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, у Френкель уже был готов актёрский состав, но она предложила ему главную роль.

Как отметил Куценко, для драматического артиста такая роль — просто находка.

«Исходя из того, что я практически никогда в кино не играл серьёзных драматических ролей, в «Инсомнии» материал неожиданный. Наверное, перед зрителями будет уже не Гоша, а Юрий Куценко», — добавил он.

Ранее актёр Владимир Шевельков в беседе с Nation News поделился воспоминаниями о съёмках в фильме «Сердца трёх», который вышел в прокат 1 октября 1992 года.

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