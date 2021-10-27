Певец Олег Газманов рассказал о секрете своего успеха.

«Дело в том, что я никогда не останавливался, я всегда был в обойме. У меня полно новых песен, только что два альбома вышло», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как отметил Газманов, его победа — трудовая, он много раз объехал страну с живыми концертами, и все, кто пришёл один раз, обязательно приходили во второй.

«Понимаете, я сочиняю такие песни, которые живут десятилетия. Они не модные. Например, песни «Офицеры», «Москва», «Мой храм» вы не услышите на радио вместе с популярными треками. Но они как воздух. Мы дышим и не замечаем его. Зато, когда его нет, нам дышать нечем», — цитирует Газманова kp.ru.

Из данных опроса россиян, проведённого ВЦИОМ в партнёрстве с премией «Марка №1 в России», следует, что лучшими певцами российской эстрады в 2021 году стали Олег Газманов и Полина Гагарина.