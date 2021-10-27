Певец Олег Газманов высказался об уходе на пенсию.

«Я сказал, что подумываю прекратить большие концертные туры. Всё-таки тяжеловато давать по 10—20 концертов подряд. Но теперь думаю, что придётся ещё поработать», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По словам Газманова, он на сцене уже 53 года, из которых 33 — популярен, передаёт kp.ru.

Из данных опроса россиян, проведённого ВЦИОМ в партнёрстве с премией «Марка №1 в России», следует, что лучшими певцами российской эстрады в 2021 году стали Олег Газманов и Полина Гагарина.