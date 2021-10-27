Режиссёр Крамер назвал Хабенского достойным должности худрука МХТ имени Чехова

Театральный режиссёр Виктор Крамер прокомментировал назначение актёра Константина Хабенского новым худруком МХТ имени Чехова.

«Я считаю, что Константин Юрьевич достоин этой должности, этого места. Это будет для него очень важным шагом в жизни, я считаю, что это большой успех для театра, потому что это поистине творческий человек, но при этом мощный, сильный, харизматичный организатор, который сможет многое дать театру», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, Хабенский — артист академической, мощной школы, при этом он всегда ищет что-то новое, чувствует сегодняшнее время.

Крамер выразил уверенность, что это даст новую энергию театру.

Ранее театральный режиссёр Глеб Черепанов в беседе с ФАН прокомментировал назначение Хабенского.