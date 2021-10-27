Режиссёр Крамер назвал Хабенского достойным должности худрука МХТ имени Чехова

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Театральный режиссёр Виктор Крамер прокомментировал назначение актёра Константина Хабенского новым худруком МХТ имени Чехова.
Режиссёр Крамер назвал Хабенского достойным должности худрука МХТ имени Чехова
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Я считаю, что Константин Юрьевич достоин этой должности, этого места. Это будет для него очень важным шагом в жизни, я считаю, что это большой успех для театра, потому что это поистине творческий человек, но при этом мощный, сильный, харизматичный организатор, который сможет многое дать театру», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, Хабенский — артист академической, мощной школы, при этом он всегда ищет что-то новое, чувствует сегодняшнее время.

Крамер выразил уверенность, что это даст новую энергию театру.

Ранее театральный режиссёр Глеб Черепанов в беседе с ФАН прокомментировал назначение Хабенского.

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