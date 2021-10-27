Политолог Мухин прокомментировал решение суда Амстердама по скифскому золоту

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Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал решение суда Амстердама передать скифское золото Украине.
Политолог Мухин прокомментировал решение суда Амстердама по скифскому золоту
  • AP

«Амстердамский суд вынес политическое решение. Потому что под ним нет никаких правовых оснований, также и с точки зрения международного права», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его мнению, нужно оспорить это решение и выиграть процесс «убедительным образом».

Ранее директор историко-археологического музея-заповедника «Неаполь Скифский», заместитель начальника Альминской экспедиции Юрий Зайцев в беседе с НСН прокомментировал решение суда Амстердама.

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