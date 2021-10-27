Политолог Мухин прокомментировал решение суда Амстердама по скифскому золоту

Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал решение суда Амстердама передать скифское золото Украине.

«Амстердамский суд вынес политическое решение. Потому что под ним нет никаких правовых оснований, также и с точки зрения международного права», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его мнению, нужно оспорить это решение и выиграть процесс «убедительным образом».

Ранее директор историко-археологического музея-заповедника «Неаполь Скифский», заместитель начальника Альминской экспедиции Юрий Зайцев в беседе с НСН прокомментировал решение суда Амстердама.