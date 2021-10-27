Сокуров прокомментировал решение выдвинуть фильм «Разжимая кулаки» на «Оскар»

Режиссёр Александр Сокуров прокомментировал сообщение, что фильм «Разжимая кулаки» Киры Коваленко решили выдвинуть на премию «Оскар» от России.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что Коваленко удалось сделать «хороший фильм».

Вместе с тем Сокуров выразил мнение, что «Оскар» — «всего-навсего какой-то один из конкурсов», а сама Коваленко не должна отвлекаться на это, поскольку в настоящее время перед ней стоят более важные задачи с новыми работами.

Ранее режиссёр Константин Бронзит, который был дважды номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм», рассказал в беседе с Inforeactor, как происходит процесс выдвижения иностранных картин на эту кинопремию.