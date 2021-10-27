Мэтт Дэймон и Бен Аффлек рассказали о работе над сценарием «Последней дуэли»

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Актёры Мэтт Дэймон и Бен Аффлек рассказали о работе над сценарием фильма «Последняя дуэль» режиссёра Ридли Скотта.
Мэтт Дэймон и Бен Аффлек рассказали о работе над сценарием «Последней дуэли»
  • AP

«Как сценарист я уходил с площадки с прекрасным чувством: трудно представить себе лучших артистов на те роли, которые мы написали, чем Адам Драйвер и Джоди Комер. Это уникальное чувство знакомо нам по работе с Робином Уильямсом и другими актёрами над фильмом «Умница Уилл Хантинг», также снятом по нашему с Беном сценарию», — заявил Дэймон в беседе с kp.ru.

Со своей стороны Аффлек отметил, что работать над историческим сценарием было довольно пугающе и они с Дэймоном хотели, чтобы текст был как можно более аутентичным.

«Но для этого персонажи должны были говорить не только на французском языке, но на средневековом французском языке, который не понимают даже современные французы. Поэтому нам нужно было найти какой-то компромисс — сделать так, чтобы фильм выглядел реалистично, но в то же время был доступен современной аудитории», — сообщил он.

По словам актёра, в этом создателям помогла книга Эрика Джагера, которая стала основой сценария, — многое взято оттуда, и это реальные тексты той эпохи.

Ранее режиссёр Константин Бронзит, который был дважды номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм», рассказал в беседе с Inforeactor, как происходит процесс выдвижения иностранных картин на эту кинопремию.

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