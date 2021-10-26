Роскомнадзор внёс Telegram и Livejournal в реестр соцсетей

Пресс-служба Роскомнадзора сообщила Интерфаксу, что ведомство внесло Telegram и Livejournal в реестр соцсетей.

«26 октября 2021 года Роскомнадзор внёс в реестр социальных сетей ещё два интернет-сервиса, суточная аудитория которых превышает 500 тыс. российских пользователей. Перечень таких ресурсов дополнили Telegram и Livejournal», — заявили в Роскомнадзоре.

Отмечается, что владельцам соответствующих ресурсов уже отправлены уведомления о включении в указанный перечень.

Согласно уточнению ведомства, в настоящий момент в реестр также включены Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, YouTube, «ВКонтакте» и «Одноклассники».

В сентябре сообщалось, что Роскомнадзор начал формировать реестр социальных сетей в России.