Роскомнадзор внёс Telegram и Livejournal в реестр соцсетей

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Пресс-служба Роскомнадзора сообщила Интерфаксу, что ведомство внесло Telegram и Livejournal в реестр соцсетей.
Роскомнадзор внёс Telegram и Livejournal в реестр соцсетей
  • Reuters

«26 октября 2021 года Роскомнадзор внёс в реестр социальных сетей ещё два интернет-сервиса, суточная аудитория которых превышает 500 тыс. российских пользователей. Перечень таких ресурсов дополнили Telegram и Livejournal», — заявили в Роскомнадзоре.

Отмечается, что владельцам соответствующих ресурсов уже отправлены уведомления о включении в указанный перечень.

Согласно уточнению ведомства, в настоящий момент в реестр также включены Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, YouTube, «ВКонтакте» и «Одноклассники».

В сентябре сообщалось, что Роскомнадзор начал формировать реестр социальных сетей в России.

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