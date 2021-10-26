Синоптики предупредили об усилении ветра до 15 м/с в Татарстане

Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в Татарстане.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

В среду, 27 октября, утром и днём местами возможен юго-западный ветер с порывами до 15 м/с.

В ГУ МЧС России по региону советуют не приближаться к окнам в жилых и рабочих помещениях. На улице лучше находиться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередачи.

Как ранее сообщало URA.RU, в Ямало-Ненецком автономном округе ожидаются порывы ветра до 18 м/с и метель.