Синоптики предупредили об усилении ветра до 15 м/с в Татарстане

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Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в Татарстане.
Синоптики предупредили об усилении ветра до 15 м/с в Татарстане
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

В среду, 27 октября, утром и днём местами возможен юго-западный ветер с порывами до 15 м/с.

В ГУ МЧС России по региону советуют не приближаться к окнам в жилых и рабочих помещениях. На улице лучше находиться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередачи.

Как ранее сообщало URA.RU, в Ямало-Ненецком автономном округе ожидаются порывы ветра до 18 м/с и метель.

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