Сенатор Цеков прокомментировал решение суда Амстердама по скифскому золоту

Член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал решение суда Амстердама передать скифское золото Украине.

«Крымское золото прежде всего принадлежит крымским музеям, которые любезно согласились повезти его на выставку в Амстердам. Последние же его фактически конфисковали. Мы будем подавать апелляцию по данному решению», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Со своей стороны, постпред Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов отметил, что речь идёт о зафиксированных международных конвенциях, праве народа Крыма на своё историческое наследие.

«Это наследие было найдено в Крыму и размещено в музеях, которым оно принадлежит», — подчеркнул он.

Ранее директор историко-археологического музея-заповедника «Неаполь Скифский», заместитель начальника Альминской экспедиции Юрий Зайцев в беседе с НСН прокомментировал решение суда Амстердама.