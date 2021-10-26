Сенатор Цеков прокомментировал решение суда Амстердама по скифскому золоту

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Член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал решение суда Амстердама передать скифское золото Украине.
Сенатор Цеков прокомментировал решение суда Амстердама по скифскому золоту
  • AP

«Крымское золото прежде всего принадлежит крымским музеям, которые любезно согласились повезти его на выставку в Амстердам. Последние же его фактически конфисковали. Мы будем подавать апелляцию по данному решению», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Со своей стороны, постпред Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов отметил, что речь идёт о зафиксированных международных конвенциях, праве народа Крыма на своё историческое наследие.

«Это наследие было найдено в Крыму и размещено в музеях, которым оно принадлежит», — подчеркнул он.

Ранее директор историко-археологического музея-заповедника «Неаполь Скифский», заместитель начальника Альминской экспедиции Юрий Зайцев в беседе с НСН прокомментировал решение суда Амстердама.

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