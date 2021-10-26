YouTube удалил без объяснения причин канал Novara Media

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Видеохостинг YouTube без предупреждения и объяснения причин удалил поддерживающий Джулиана Ассанжа канал Novara Media. Впоследствии канал был восстановлен.
YouTube удалил без объяснения причин канал Novara Media
  • Reuters

Как говорится в сообщении проекта в Twitter, Novara Media входит в 50 самых просматриваемых новостных и политических каналов в Великобритании.

«Ранее сегодня утром YouTube удалил канал Novara Media без предупреждения или объяснения», — отмечается в сообщении.

К настоящему времени канал восстановлен.

«Сейчас мы требуем подробное объяснение касательно того, как это произошло», — заявили представители медиапроекта.

28 сентября руководитель RT DE и Ruptly сообщила, что YouTube удалил без права восстановления два немецких канала RT — RT DE и Der Fehlende Part. 

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