YouTube удалил без объяснения причин канал Novara Media

Видеохостинг YouTube без предупреждения и объяснения причин удалил поддерживающий Джулиана Ассанжа канал Novara Media. Впоследствии канал был восстановлен.

Как говорится в сообщении проекта в Twitter, Novara Media входит в 50 самых просматриваемых новостных и политических каналов в Великобритании.

«Ранее сегодня утром YouTube удалил канал Novara Media без предупреждения или объяснения», — отмечается в сообщении.

К настоящему времени канал восстановлен.

«Сейчас мы требуем подробное объяснение касательно того, как это произошло», — заявили представители медиапроекта.

28 сентября руководитель RT DE и Ruptly сообщила, что YouTube удалил без права восстановления два немецких канала RT — RT DE и Der Fehlende Part.