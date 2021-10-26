Синоптики предупредили о ночных заморозках на Кубани

Синоптики Краснодарского гидрометцентра сообщили, что 26 октября в Краснодарском крае осадков не ожидается, при этом не исключён туман. В то же время в ночь на 27 октября в регионе возможны заморозки.

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РИА Новости