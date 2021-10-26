Синоптики предупредили о ночных заморозках на Кубани
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- РИА Новости
Об этом пишет портал «Юга.ру».
Утром и вечером в отдельных районах будут туманы. Ветер 4—9 м/с, местами порывы до 12—14 м/с. Днём температура +8...+10 °С.
Ночью ожидаются заморозки. Местами в восточной половине края температура опустится до -5...-10 °С, в горных районах — до -15 °С.
На черноморском побережье порывы ветра могут достигать 20 м/с. Днём воздух прогреется до +10...+15 °С.
Как ранее сообщало URA.RU, в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается метель и порывы ветра до 18 м/с.