Синоптики предупредили о ночных заморозках на Кубани

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Синоптики Краснодарского гидрометцентра сообщили, что 26 октября в Краснодарском крае осадков не ожидается, при этом не исключён туман. В то же время в ночь на 27 октября в регионе возможны заморозки.
Синоптики предупредили о ночных заморозках на Кубани
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Об этом пишет портал «Юга.ру».

Утром и вечером в отдельных районах будут туманы. Ветер 4—9 м/с, местами порывы до 12—14 м/с. Днём температура +8...+10 °С.

Ночью ожидаются заморозки. Местами в восточной половине края температура опустится до -5...-10 °С, в горных районах — до -15 °С.

На черноморском побережье порывы ветра могут достигать 20 м/с. Днём воздух прогреется до +10...+15 °С.

Как ранее сообщало URA.RU, в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается метель и порывы ветра до 18 м/с.

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