Кинокритик прокомментировал решение выдвинуть фильм «Разжимая кулаки» на «Оскар»

Кинокритик Давид Шнейдеров прокомментировал сообщение, что фильм «Разжимая кулаки» Киры Коваленко решили выдвинуть на премию «Оскар» от России.

«Дальше будем только сжимать кулаки, чтобы это вполне достойное кино попало в шорт-лист, а ещё лучше — в номинацию и, уж предел мечтаний, стало лучшим иностранным проектом», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, лента отвечает всем требованиям — это авторское кино, малобюджетное.

Как считает Шнейдеров, шансы у фильма есть.

Ранее режиссёр Константин Бронзит, который был дважды номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм», рассказал в беседе с Inforeactor, как происходит процесс выдвижения иностранных картин на эту кинопремию.