Кинокритик прокомментировал решение выдвинуть фильм «Разжимая кулаки» на «Оскар»

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Кинокритик Давид Шнейдеров прокомментировал сообщение, что фильм «Разжимая кулаки» Киры Коваленко решили выдвинуть на премию «Оскар» от России.
Кинокритик прокомментировал решение выдвинуть фильм «Разжимая кулаки» на «Оскар»
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«Дальше будем только сжимать кулаки, чтобы это вполне достойное кино попало в шорт-лист, а ещё лучше — в номинацию и, уж предел мечтаний, стало лучшим иностранным проектом», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, лента отвечает всем требованиям — это авторское кино, малобюджетное.

Как считает Шнейдеров, шансы у фильма есть.

Ранее режиссёр Константин Бронзит, который был дважды номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм», рассказал в беседе с Inforeactor, как происходит процесс выдвижения иностранных картин на эту кинопремию.

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