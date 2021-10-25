В Петербурге восстановят горельефы доходного дома Орлова

В Санкт-Петербурге восстановят горельефы доходного дома Е.М. Орлова.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Многоквартирный дом — объект культурного наследия регионального значения. В июне 2021 года комиссия провела мероприятия по контролю за состоянием здания и зафиксировала нарушения требований законодательства. Дом находится в ненадлежащем техническом состоянии. На лицевом фасаде отсутствует декор, в том числе горельефы.

В адрес управляющей организации составили протокол об административном правонарушении, который Октябрьский районный суд рассмотрел 3 сентября. Назначен штраф в размере 100 тыс. рублей.

Также КГИОП обратился в Арбитражный суд с требованием обязать организацию провести работы по сохранению памятника. Пользователь должен выполнить ремонт фасадов и восстановить лепной декор в течение двух лет.

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