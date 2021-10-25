Аналитики назвали самые популярные направления в России для зимнего отдыха

Аналитики сервиса Tvil.ru назвали самые популярные направления в России для зимнего отдыха.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Лидируют курорты Краснодарского края, Крым и Ленинградская область.

Большим спросом также пользуются Подмосковье, Владимирская область, Карелия, Ставропольский край и Татарстан.

Что касается городов, то в список самых популярных попали Ялта, Севастополь, Феодосия, Сочи и Геленджик и Санкт-Петербург.

Ранее исполняющий обязанности директора Альянса туристических агентств Наталья Осипова в беседе с НСН рассказала о перспективах открытия новых направлений для туристов.