Аналитики назвали самые популярные направления в России для зимнего отдыха

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Аналитики сервиса Tvil.ru назвали самые популярные направления в России для зимнего отдыха.
Аналитики назвали самые популярные направления в России для зимнего отдыха
  • © Aleksey Ivanov / TV Zvezda
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Лидируют курорты Краснодарского края, Крым и Ленинградская область.

Большим спросом также пользуются Подмосковье, Владимирская область, Карелия, Ставропольский край и Татарстан.

Что касается городов, то в список самых популярных попали Ялта, Севастополь, Феодосия, Сочи и Геленджик и Санкт-Петербург.

Ранее исполняющий обязанности директора Альянса туристических агентств Наталья Осипова в беседе с НСН рассказала о перспективах открытия новых направлений для туристов.

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