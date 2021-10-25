Аналитики назвали самые популярные направления в России для зимнего отдыха
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Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».
Лидируют курорты Краснодарского края, Крым и Ленинградская область.
Большим спросом также пользуются Подмосковье, Владимирская область, Карелия, Ставропольский край и Татарстан.
Что касается городов, то в список самых популярных попали Ялта, Севастополь, Феодосия, Сочи и Геленджик и Санкт-Петербург.
Ранее исполняющий обязанности директора Альянса туристических агентств Наталья Осипова в беседе с НСН рассказала о перспективах открытия новых направлений для туристов.