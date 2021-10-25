В Челябинской области прогнозируют гололедицу и снег

В Челябинской области прогнозируют похолодание, сопровождаемое снегом и гололедицей.

Об этом сообщает URA.RU.

«В ночь на 26 октября будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие осадки в виде дождя, переходящего в снег. В отдельных районах гололёдные явления, которые сохранятся в отдельных районах и днём», — заявили в региональном ЦГМС.

Днём 27 октября также ожидается дождь со снегом, а в течение всех суток 28 октября возможен мокрый снег.

Дневная температура составит +1...+7 ˚С, ночная -5...-6 ˚С.

Ранее педиатр, иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.