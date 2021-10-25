В «Союзмультфильме» рассказали о ремейке мультфильма «Ну, погоди!»
- © Кадр из мультфильма «Ну, погоди!» (1969—2006)
Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
«В новом «Ну, погоди!» Волк стал немного помладше, Заяц, наоборот, стал старше. Суть их образов осталась той же: по-прежнему Волк гоняется за Зайцем, по-прежнему они попадают в комичные ситуации. Но само время эти образы немного поменяло», — сообщили в пресс-службе «Союзмультфильма», отметив, что в новой версии фильма Волк курить уже не будет.
Премьера нового «Ну, погоди!» предварительно намечена на декабрь 2021 года.
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