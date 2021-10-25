В «Союзмультфильме» рассказали о ремейке мультфильма «Ну, погоди!»

В пресс-службе «Союзмультфильма» рассказали, как изменились персонажи культового советского мультфильма «Ну, погоди!», ремейк которого выйдет на экраны в скором времени.

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«В новом «Ну, погоди!» Волк стал немного помладше, Заяц, наоборот, стал старше. Суть их образов осталась той же: по-прежнему Волк гоняется за Зайцем, по-прежнему они попадают в комичные ситуации. Но само время эти образы немного поменяло», — сообщили в пресс-службе «Союзмультфильма», отметив, что в новой версии фильма Волк курить уже не будет.

Премьера нового «Ну, погоди!» предварительно намечена на декабрь 2021 года.

Ранее сценарист и режиссёр Дмитрий Дьяченко в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о старте съёмок полнометражного игрового фильма о Чебурашке по мотивам книг Эдуарда Успенского.