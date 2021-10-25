Метеоролог Шувалов рассказал, когда бабье лето вернётся на юг России
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«В начале ноября на юге России опять приступ бабьего лета. Симферополь, Краснодар, Ростов, Ставрополь испытают на себе мощный поток тепла. Воздух начнёт прогреваться до +15...+20 ˚С, и это прогноз по югу на всю первую пятидневку ноября», — заявил он в беседе с URA.RU.
По его словам, обильные дожди с юга страны направляются далее на восток.
Как отметил Шувалов, до конца октября в низовьях Дона и Волги, в Крыму, на Кубани и в Ставрополье ожидается солнечная прохладная погода с температурой днём около +10 ˚С.
Ранее педиатр, иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.