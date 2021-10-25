Метеоролог Шувалов рассказал, когда бабье лето вернётся на юг России

Метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, когда бабье лето вернётся на юг России.

«В начале ноября на юге России опять приступ бабьего лета. Симферополь, Краснодар, Ростов, Ставрополь испытают на себе мощный поток тепла. Воздух начнёт прогреваться до +15...+20 ˚С, и это прогноз по югу на всю первую пятидневку ноября», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, обильные дожди с юга страны направляются далее на восток.

Как отметил Шувалов, до конца октября в низовьях Дона и Волги, в Крыму, на Кубани и в Ставрополье ожидается солнечная прохладная погода с температурой днём около +10 ˚С.

Ранее педиатр, иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.