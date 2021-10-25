Синоптики назвали самый тёплый и комфортный день на текущей неделе в Москве

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшие несколько дней.

«Погода будет разная. Сейчас она больше соответствует концу ноября, потому что температура в Москве понижалась до -2...-4 °С, и день будет довольно холодный. В Москве — +1...+3 °С, но осадков не ожидается. Во вторник — переменная облачность, без осадков. Ночь станет чуть теплее, потому что приблизится один из тёплых фронтов. Минимальная температура — 0...+2 °С, только местами до -1 °С в Москве, по области — от -3 до +2 °С. Завтра дневная температура в городе уже +5...+7 °С, по области — +3...+8 °С, но сохранится довольно ветреная погода, местами порывы 12—14 м/с», — предупредила синоптик.

По её словам, в среду ночь станет ещё более тёплой.

«Порядка +1...+3°С в Москве, по области только до -1°С. Днём облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура также около +6...+7 °С, и тоже будет довольно ветрено, местами порывы 12—15 м/с. В последующие дни погоду будет определять область пониженного атмосферного давления, местами небольшой дождь в течение четверга и пятницы. Минимальная температура — +1...+6 °С, максимальная — +5...+10 °С. Самым тёплым, комфортным будет субботний день 30 октября, погоду вновь будет определять антициклон, мы будем в его тёплой части», — добавила эксперт.

Она отметила, что минимальная температура в городе будет порядка +6...+7 °С, а дневная температура составит +10...+12 °С.

«По области — +8...+13 °С. То есть среднесуточная температура воздуха будет соответствовать первым числам октября, а никак не концу», — заключила Позднякова.

Ранее сообщалось, что облачная погода ожидается в Москве в понедельник, 25 октября, воздух прогреется до +5 °С.