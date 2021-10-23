В Гидрометцентре спрогнозировали мокрый снег в Москве на выходных

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о дискомфортной погоде с порывистым ветром, мокрым снегом и дождём на предстоящих выходных в столице.
В Гидрометцентре спрогнозировали мокрый снег в Москве на выходных
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«В воскресенье, 24 октября, значительное понижение (температуры. — RT), днём и ночью от 0 °С  до +5 °С... Облачная погода с осадками и осадки во всех трёх видах — снег, мокрый снег и дождь. Некомфортная погода, и ещё порывы ветра до 15 м/с», — приводит ТАСС заявление Вильфанда.

Он добавил, что по ощущениям температура будет казаться отрицательной и может появляться ощущение зябкости.

По словам Вильфанда, в субботу днём, 23 октября, максимальная температура поднимется до +7 °С...+9 °С, по области — +5°С. Ожидается небольшой дождь.

Ранее сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков в беседе с «360» предупредил о сильном ветре в столице на выходных.

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