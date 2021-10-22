В Крыму предупредили об усилении ветра до 25 м/с

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В Крыму ожидается ухудшение погоды в воскресенье, 24 октября.
В Крыму предупредили об усилении ветра до 25 м/с
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Прогнозируются дожди, а в южных, центральных и восточных районах — очень сильные дожди, грозы.

«Усиление северо-западного ветра 15 — 20 м/с, порывы до 25 м/с», — отмечается в штормовом предупреждении.

Осадки могут сохраниться до 25 октября.

Ранее издание «Реальное время» сообщало, что синоптики предупредили о порывах ветра до 18 м/с в Татарстане.

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