В Крыму предупредили об усилении ветра до 25 м/с

В Крыму ожидается ухудшение погоды в воскресенье, 24 октября.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Прогнозируются дожди, а в южных, центральных и восточных районах — очень сильные дожди, грозы.

«Усиление северо-западного ветра 15 — 20 м/с, порывы до 25 м/с», — отмечается в штормовом предупреждении.

Осадки могут сохраниться до 25 октября.

Ранее издание «Реальное время» сообщало, что синоптики предупредили о порывах ветра до 18 м/с в Татарстане.