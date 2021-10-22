В Петербурге отменили парад ретротроллейбусов из-за пандемии

В Санкт-Петербурге отменили парад ретротроллейбусов из-за ситуации с COVID-19.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на «Горэлектротранс».

Мероприятие было запланировано на субботу, 23 октября, на площади Островского. Также предполагалась концертная программа.

Колонна должна была пройти с Васильевского острова по Университетской набережной, Дворцовому мосту и Невскому проспекту, завершив маршрут у Екатерининского сада.

Однако организаторы приняли решение отказаться от празднования 85-летия петербургского электротранспорта.

Ранее URA.RU сообщало, что организаторы международного кинофестиваля «Предчувствие», который должен был открыться в Челябинске 28 октября, отказались от проведения мероприятия.