В Петербурге отменили парад ретротроллейбусов из-за пандемии
- © СПб ГУП «Горэлектротранс»
- vk.com
Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на «Горэлектротранс».
Мероприятие было запланировано на субботу, 23 октября, на площади Островского. Также предполагалась концертная программа.
Колонна должна была пройти с Васильевского острова по Университетской набережной, Дворцовому мосту и Невскому проспекту, завершив маршрут у Екатерининского сада.
Однако организаторы приняли решение отказаться от празднования 85-летия петербургского электротранспорта.
Ранее URA.RU сообщало, что организаторы международного кинофестиваля «Предчувствие», который должен был открыться в Челябинске 28 октября, отказались от проведения мероприятия.