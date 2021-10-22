Пиротехник «Мосфильма» прокомментировал ЧП на съёмках фильма с участием Болдуина

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Оружейник и пиротехник киноконцерна «Мосфильм» Евгений Голиков прокомментировал трагический инцидент на съёмках фильма «Ржавчина» с участием Алека Болдуина, где в результате выстрела погибла оператор.
Пиротехник «Мосфильма» прокомментировал ЧП на съёмках фильма с участием Болдуина
  • Reuters

«У нас в кинопроизводстве мы не работаем с боевым оружием. Всегда всё под контролем, и техника безопасности на площадке — в первую очередь. Нельзя направлять оружие ни на камеры, ни на людей — всё «работает» в сторону. Более того, оружие для кинопроизводства создано таким образом, что боевой патрон туда не вставить», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, оружие для киносъёмок подготовлено специально.

Как отметил Голиков, перед тем, как дать артисту в руки оружие, проводится инструктаж — как обращаться, куда можно целиться.

«Далее выставляются рамки безопасности, определяется направление и снимается сюжет. Тот человек, который работает с оружием в кадре, подписывает специальную бумагу. Но, как правило, получил оружие перед «мотором», отработали, и тут же его забираем», — уточнил он.

Ранее режиссёр Владимир Бортко в беседе с ФАН прокомментировал трагедию на съёмках фильма «Ржавчина» с участием Алека Болдуина.

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