Алексей Герман — младший высказался о ЧП на съёмках фильма с участием Болдуина

Режиссёр Алексей Герман — младший прокомментировал инцидент на съёмочной площадке фильма «Ржавчина» с участием голливудского актёра Алека Болдуина, который, стреляя из реквизитного оружия, смертельно ранил оператора и травмировал режиссёра.

«К сожалению, всегда существует эксцесс исполнителя — в любой стране мира, даже в Америке», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, такая трагическая случайность может повториться в любой стране и в любой момент.

«У нас,​ ​к счастью, оборот оружия существенно затруднён, поэтому мало вероятности, что на съёмках российского боевика кто-то выстрелит боевыми», — добавил режиссёр.

Ранее режиссёр Владимир Бортко в беседе с ФАН прокомментировал трагедию на съёмках фильма «Ржавчина».