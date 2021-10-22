Алексей Герман — младший высказался о ЧП на съёмках фильма с участием Болдуина
- Reuters
«К сожалению, всегда существует эксцесс исполнителя — в любой стране мира, даже в Америке», — заявил он в беседе с газетой «Известия».
По его словам, такая трагическая случайность может повториться в любой стране и в любой момент.
«У нас, к счастью, оборот оружия существенно затруднён, поэтому мало вероятности, что на съёмках российского боевика кто-то выстрелит боевыми», — добавил режиссёр.
Ранее режиссёр Владимир Бортко в беседе с ФАН прокомментировал трагедию на съёмках фильма «Ржавчина».