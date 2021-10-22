В центре «Метео» рассказали, когда в Центральной России снова потеплеет

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, когда в Центральной России снова потеплеет.
В центре «Метео» рассказали, когда в Центральной России снова потеплеет
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Начиная с субботы, температура будет падать. Уже в воскресенье в Москве будет не больше +5 ˚С. В понедельник и вторник будет ещё холоднее: до -4 ˚С утром. Грядёт волна холода: сначала на выходных, а потом и в начале следующей недели», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, тепло придёт в середине следующей недели, но ненадолго.

«Думаю, что после вторника нас ещё ждёт маленькая волна тепла. Мы сможем вернуться к +7...+9 ˚С в дневные часы. Но это будет уже не без дождей», — сообщил Шувалов.

Ранее «Реальное время» сообщало, что синоптики предупредили о порывах ветра до 18 м/с в Татарстане.

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