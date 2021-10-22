Режиссёр Федосов рассказал о погибшей на съёмочной площадке операторе Галине Хатчинс

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Кинопродюсер, режиссёр Алексей Федосов, работающий в Голливуде, поделился воспоминаниями о Галине Хатчинс — кинооператоре, которая погибла от выстрела во время съёмок фильма с участием актёра Алека Болдуина.
Режиссёр Федосов рассказал о погибшей на съёмочной площадке операторе Галине Хатчинс
  • Reuters

«Я начал работать с Галей лет пять назад. Меня позвали вторым режиссёром в кино, а она оказалась оператором-постановщиком этого фильма. Когда мы в первый раз столкнулись на съёмке, я, возможно, был достаточно придирчив, всегда старался ускорить процесс. Но она очень медленно выбирала, ставила кадры и делала всё очень красиво. Это прекрасный, добрый, самый светлый человек из всех, кого я знаю и с кем работал в Америке», — рассказал режиссёр в беседе с «Газетой.Ru».

По его мнению, Галину Хатчинс любили за открытость, улыбчивость и профессионализм.

Что бы ни происходило, она всегда улыбалась, сказал Федосов.

Ранее режиссёр Владимир Бортко в беседе с ФАН прокомментировал трагедию на съёмках фильма «Ржавчина» с участием Алека Болдуина.

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