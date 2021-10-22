Синоптики предупредили о порывах ветра до 18 м/с в Татарстане
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
В воскресенье, 24 октября, возможны дожди. Ночью +2...+7 ˚С, днём +5...+10 ˚С.
В Кировской области в выходные также ожидается в основном пасмурная и дождливая погода, передаёт progorod43 со ссылкой на сайт «Гисметео».
Максимальная температура воздуха 22 октября составит +7 ˚С, 23 октября — +2...+4 ˚С.
Ранее в центре погоды «Фобос» рассказали о резком снижении температуры в Москве.