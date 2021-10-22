В Москве начала работу выставка «Крузенштерн. Вокруг света»
- © Государственный исторический музей
Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу музея.
На выставке представлено около 200 экспонатов из собрания различных музеев, архивов и библиотек России, Германии и Эстонии.
Также можно увидеть «Атлас карт и рисунков к путешествию вокруг света в 1803 — 1806 годах на 16-пушечном шлюпе «Надежда» капитана И.Ф. Крузенштерна» и «Атлас Южного моря».
Кроме того, предусмотрена познавательная программа — экскурсии, лекции и интерактивные занятия.
Посетить экспозицию можно до 14 февраля 2022 года.
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