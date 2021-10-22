В Государственном историческом музее в Москве начала работу выставка «Крузенштерн. Вокруг света». Она посвящена 250-летию со дня рождения мореплавателя Ивана Крузенштерна.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу музея.

На выставке представлено около 200 экспонатов из собрания различных музеев, архивов и библиотек России, Германии и Эстонии.

Также можно увидеть «Атлас карт и рисунков к путешествию вокруг света в 1803 — 1806 годах на 16-пушечном шлюпе «Надежда» капитана И.Ф. Крузенштерна» и «Атлас Южного моря».

Кроме того, предусмотрена познавательная программа — экскурсии, лекции и интерактивные занятия.

Посетить экспозицию можно до 14 февраля 2022 года.

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