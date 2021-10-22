Олег Тактаров прокомментировал ЧП на съёмках фильма с участием Болдуина

Бывший боец смешанных единоборств, актёр и кинопродюсер Олег Тактаров прокомментировал инцидент на съёмочной площадке фильма «Ржавчина» с участием голливудского актёра Алека Болдуина, который, стреляя из реквизитного оружия, смертельно ранил оператора и травмировал режиссёра.

В беседе с телеканалом «Звезда» он заявил, что работал с Болдуином.

«Он у меня тренировался в академии в Лос-Анджелесе. Человек приятный, вежливый, ответственный. Очень внимательный, не пропускал занятий. Очень дисциплинированный. Понятно, что за свою карьеру он сделал миллион выстрелов на площадке, и понятно, что с ним такого не было», — сказал Тактаров.

По его словам, пистолет, из которого стреляют актёры, выхолощенный, то есть специально сделан под холостые выстрелы.

Как отметил Тактаров, перед съёмками обычно всё оружие подвергают тщательной проверке.

Ранее сообщалось, что Алек Болдуин добровольно пришёл в отделение полиции после инцидента на съёмочной площадке фильма в штате Нью-Мексико, в результате которого погибла оператор-постановщик Галина Хатчинс.

Каскадёр и актёр Александр Иншаков в беседе с ФАН прокомментировал инцидент на съёмочной площадке фильма «Ржавчина».