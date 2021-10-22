На сцене театра «Геликон-опера» впервые пройдёт «Альфа и Омега» Гиля Шохата

В Московском театре «Геликон-опера» премьера — «Альфа & Омега» израильского композитора Гиля Шохата.

Гиль Шохат руководит фестивалями в Израиле, Италии и США, возглавлял несколько оркестров, камерных и симфонических. Премьера «Альфа & Омега» в Израиле 20 лет назад произвела фурор и сломала стереотипы оперного искусства. Новая постановка — это другой взгляд на историю создания мира, передаёт ОТР.

«Когда я писал «Альфа & Омега», я планировал, что артисты будут работать на пределе своих возможностей. Я писал эту оперу три года — каждый день. В России лучшие голоса. Таких нет в мире. Лучшие в мире!» — сказал композитор.

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