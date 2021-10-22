Юрист Трунов прокомментировал инцидент на съёмках фильма с участием Болдуина
- Reuters
«Тут надо изучать все обстоятельства произошедшего. Тут очень тонкая грань между тем, что его вообще не будут привлекать к ответственности, или же если сейчас докажут, что это убийство, то может быть высшая мера наказания», — заявил он в беседе с Life.ru.
Трунов также выразил мнение, что Болдуин не только актёр, но и политическая фигура. По его словам, самым «больным вопросом» в данной ситуации является то, была ли в случившемся политическая составляющая.
Ранее сообщалось, что Алек Болдуин добровольно пришёл в отделение полиции после инцидента на съёмочной площадке фильма в штате Нью-Мексико, в результате которого погибла оператор-постановщик Галина Хатчинс.
Кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с Общественной службой новостей прокомментировал трагедию на съёмочной площадке фильма «Ржавчина».