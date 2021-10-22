Юрист Трунов прокомментировал инцидент на съёмках фильма с участием Болдуина

Председатель президиума международной юридической фирмы «Трунов, Айвар и партнёры» доктор юридических наук Игорь Трунов прокомментировал ЧП на съёмочной площадке фильма «Ржавчина» с участием голливудского актёра Алека Болдуина, который, стреляя из реквизитного оружия, смертельно ранил оператора и травмировал режиссёра.

«Тут надо изучать все обстоятельства произошедшего. Тут очень тонкая грань между тем, что его вообще не будут привлекать к ответственности, или же если сейчас докажут, что это убийство, то может быть высшая мера наказания», — заявил он в беседе с Life.ru.

Трунов также выразил мнение, что Болдуин не только актёр, но и политическая фигура. По его словам, самым «больным вопросом» в данной ситуации является то, была ли в случившемся политическая составляющая.

Ранее сообщалось, что Алек Болдуин добровольно пришёл в отделение полиции после инцидента на съёмочной площадке фильма в штате Нью-Мексико, в результате которого погибла оператор-постановщик Галина Хатчинс.

Кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с Общественной службой новостей прокомментировал трагедию на съёмочной площадке фильма «Ржавчина».