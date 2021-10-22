Кинокритик Шнейдеров прокомментировал трагедию на съёмках фильма Болдуина

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Кинокритик Давид Шнейдеров прокомментировал трагедию на съёмочной площадке фильма «Ржавчина» с участием голливудского актёра Алека Болдуина, когда во время стрельбы погибла женщина-оператор и был травмирован режиссёр.
Кинокритик Шнейдеров прокомментировал трагедию на съёмках фильма Болдуина
  • Reuters

На съёмках кинокартины с участием Алека Болдуина в результате инцидента со стрельбой погибла женщина-оператор, режиссёр получил травму ключицы. Оператор в критическом состоянии была госпитализирована, однако позже скончалась в больнице. Стрелявшим оказался сам Болдуин.

В беседе с Общественной Службой Новостей кинокритик высказал мнение, что на карьере голливудской звезды это происшествие не скажется.

«Подобная история произошла на съёмках фильма «Ворон» с Брендоном Ли. Координатор по оружию положил в патрон слишком много пороха. А в фильмах стреляют не холостыми, а заряженным патроном, просто пороха мало и патрон должен был упасть. Тогда координатор ошибся и погиб на съёмках Брендон Ли. Я допускаю, что это ровно такая же ошибка. Выстрел холостого патрона всегда виден, профессионалы его отличат. Это ошибка координатора и пиротехника, из-за чего пуля пролетела большее расстояние и попала в оператора. На карьере Алека Болдуина это не отразится. Понятно, что увольняют координатора по оружию и пиротехников, но на карьере актёров это не отражается», — сказал Шнейдеров.

Ранее сообщалось, что Алек Болдуин добровольно пришёл в отделение полиции после инцидента на съёмочной площадке фильма в штате Нью-Мексико, в результате которого погибла оператор-постановщик Галина Хатчинс.

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