Синоптики предупредили жителей ЯНАО о метели и тумане в выходные

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Специалисты Обь-Иртышского УГМС сообщают, что в выходные дни, 23 и 24 октября, жителей Ямало-Ненецкого автономного округа ждёт пасмурная погода. В отдельных районах возможны гололёд, туман и метель.
Синоптики предупредили жителей ЯНАО о метели и тумане в выходные
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

В субботу, 23 октября, днём в регионе будет облачно, ожидается -3...+2 °С с умеренными осадками. Местами прогнозируются туман и гололёдно-изморозевые отложения. Ветер юго-западный, 8—13 м/с.

24 октября температура ночью около +1 °С. Пасмурно, в отдельных районах ожидаются метель и северо-западный ветер порывами до 20 м/с.

Ранее сайт «Невские новости» сообщал, что в девяти районах Коми объявили штормовое предупреждение из-за снега.

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