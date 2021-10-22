Синоптики предупредили жителей ЯНАО о метели и тумане в выходные

Специалисты Обь-Иртышского УГМС сообщают, что в выходные дни, 23 и 24 октября, жителей Ямало-Ненецкого автономного округа ждёт пасмурная погода. В отдельных районах возможны гололёд, туман и метель.

© Александр Кряжев

РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU. В субботу, 23 октября, днём в регионе будет облачно, ожидается -3...+2 °С с умеренными осадками. Местами прогнозируются туман и гололёдно-изморозевые отложения. Ветер юго-западный, 8—13 м/с. 24 октября температура ночью около +1 °С. Пасмурно, в отдельных районах ожидаются метель и северо-западный ветер порывами до 20 м/с. Ранее сайт «Невские новости» сообщал, что в девяти районах Коми объявили штормовое предупреждение из-за снега.