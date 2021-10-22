Синоптики предупредили жителей ЯНАО о метели и тумане в выходные
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- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
В субботу, 23 октября, днём в регионе будет облачно, ожидается -3...+2 °С с умеренными осадками. Местами прогнозируются туман и гололёдно-изморозевые отложения. Ветер юго-западный, 8—13 м/с.
24 октября температура ночью около +1 °С. Пасмурно, в отдельных районах ожидаются метель и северо-западный ветер порывами до 20 м/с.
Ранее сайт «Невские новости» сообщал, что в девяти районах Коми объявили штормовое предупреждение из-за снега.