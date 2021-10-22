В Подмосковье 22 октября начинает работу культурно-образовательный форум

Образовательный форум, посвящённый конкурсу искусств — Всероссийскому цеху креативных индустрий «Город А-2022», стартует в Красногорске Московской области 22 октября.

Об этом информирует «Радио 1».

«Программа форума направлена на повышение компетенций в сфере культурной и молодёжной политики руководителей учреждений культуры, молодёжных и культурных центров, руководителей НКО, творческих сообществ, арт-резиденций и тематических кластеров», — отмечается в сообщении пресс-службы форума.

Ожидается, что мероприятие посетят 120 делегатов более чем из 37 субъектов Российской Федерации.

Ранее телеканал «360» передавал о прошедшем в Московской области в октябре Российском экологическом форуме.