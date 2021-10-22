В Подмосковье 22 октября начинает работу культурно-образовательный форум
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Об этом информирует «Радио 1».
«Программа форума направлена на повышение компетенций в сфере культурной и молодёжной политики руководителей учреждений культуры, молодёжных и культурных центров, руководителей НКО, творческих сообществ, арт-резиденций и тематических кластеров», — отмечается в сообщении пресс-службы форума.
Ожидается, что мероприятие посетят 120 делегатов более чем из 37 субъектов Российской Федерации.
Ранее телеканал «360» передавал о прошедшем в Московской области в октябре Российском экологическом форуме.