В Подмосковье 22 октября начинает работу культурно-образовательный форум

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Образовательный форум, посвящённый конкурсу искусств — Всероссийскому цеху креативных индустрий «Город А-2022», стартует в Красногорске Московской области 22 октября.
В Подмосковье 22 октября начинает работу культурно-образовательный форум
  • © Конкурс искусств «Город А»
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Об этом информирует «Радио 1».

«Программа форума направлена на повышение компетенций в сфере культурной и молодёжной политики руководителей учреждений культуры, молодёжных и культурных центров, руководителей НКО, творческих сообществ, арт-резиденций и тематических кластеров», — отмечается в сообщении пресс-службы форума.

Ожидается, что мероприятие посетят 120 делегатов более чем из 37 субъектов Российской Федерации.

Ранее телеканал «360» передавал о прошедшем в Московской области в октябре Российском экологическом форуме.

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