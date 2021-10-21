Актриса Джейми Ли Кёртис рассказала о фильме «Хеллоуин убивает», который выходит в российский прокат 21 октября.

«Не поверите, но я вообще не думала, что после того «Хеллоуина» планируется какой-то «Хеллоуин убивает». Продюсер Джейсон Блам и режиссёр Дэвид Гордон Грин, похоже, оказались единственными, кто был в курсе, что речь идёт о трилогии», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, она с радостью окунулась в дальнейшую работу, так как ей очень понравилось то, что Грин сделал в «Хеллоуине» 2018 года.

«Он безупречно представил на экране то, как закончилась вся эта история. Показал, что случилось с людьми, перенёсшими невыносимо тяжёлую душевную травму, особенно учитывая, что она связана с их семьями», — сказала актриса.

Она отметила, что никак не могла предположить, что Блам и Грин уже тогда сговорились делать трилогию, вторая часть которой, «Хеллоуин убивает», превратится в замкнутый круг травматизма персонажей.

«Это уже история не Лори Строуд, моей героини, а всех остальных, это последствия тотального кошмара, который учинил Майкл. Мы прослеживаем корни травм разных героев и наблюдаем за тем, во что они в данном случае выплеснулись», — добавила она.

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