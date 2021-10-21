Ленинградский зоопарк перейдёт на зимний график с 25 октября
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Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу зоосада.
Кассы будут закрываться в 16:00, круг катания продолжит работу по выходным с 11:30 до 16:30.
Своё решение в зоопарке объяснили признаками приближения холодов — выпал первый снег, день стал короче.
«Не время грустить, а лишь последовать примеру наших четвероногих друзей и начать обустраивать и утеплять своё жилище», — сказали в пресс-службе учреждения.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что Московский зоопарк перешёл на новый режим работы в связи с подготовкой к наступлению зимнего периода.