Ленинградский зоопарк перейдёт на зимний график с 25 октября

Короткая ссылка
Ленинградский зоопарк перейдёт на зимний график работы с понедельника, 25 октября. Учреждение будет работать с 10:00 до 17:00.
Ленинградский зоопарк перейдёт на зимний график с 25 октября
  • © spbzoo.ru

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу зоосада.

Кассы будут закрываться в 16:00, круг катания продолжит работу по выходным с 11:30 до 16:30.

Своё решение в зоопарке объяснили признаками приближения холодов — выпал первый снег, день стал короче.

«Не время грустить, а лишь последовать примеру наших четвероногих друзей и начать обустраивать и утеплять своё жилище», — сказали в пресс-службе учреждения.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что Московский зоопарк перешёл на новый режим работы в связи с подготовкой к наступлению зимнего периода.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить