Ленинградский зоопарк перейдёт на зимний график с 25 октября

Ленинградский зоопарк перейдёт на зимний график работы с понедельника, 25 октября. Учреждение будет работать с 10:00 до 17:00.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу зоосада.

Кассы будут закрываться в 16:00, круг катания продолжит работу по выходным с 11:30 до 16:30.

Своё решение в зоопарке объяснили признаками приближения холодов — выпал первый снег, день стал короче.

«Не время грустить, а лишь последовать примеру наших четвероногих друзей и начать обустраивать и утеплять своё жилище», — сказали в пресс-службе учреждения.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что Московский зоопарк перешёл на новый режим работы в связи с подготовкой к наступлению зимнего периода.