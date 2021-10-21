Синоптики предупредили о похолодании до -10 °С в Курганской области

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Синоптики предупредили о похолодании в Курганской области в пятницу, 22 октября.
Синоптики предупредили о похолодании до -10 °С в Курганской области
  • © Евгений Кузьмин
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального ЦГМС.

По словам специалистов, ночью в регионе ожидается 0...-5 °С, при прояснении — до -10 °С.

Дневная температура при этом может подняться до +10 °С.

Скорость ветра может достигать 14 м/с. В субботу, 23 октября, возможны порывы до 20 м/с.

Ранее сайт «Невские новости» сообщал, что в девяти районах Коми объявили штормовое предупреждение из-за снега.

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