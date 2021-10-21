Ридли Скотт рассказал о своём творческом методе перед премьерой «Последней дуэли»

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Ридли Скотт, британский режиссёр и кинопродюсер, создатель фильмов «Чужой», «Гладиатор», «Царство небесное», «Бегущий по лезвию» и других, перед премьерой картины «Последняя дуэль» рассказал, как воплощает в жизнь свои художественные образы.
Ридли Скотт рассказал о своём творческом методе перед премьерой «Последней дуэли»
  • Reuters

«Когда снимал «Гладиатора», меня спрашивали: как я изучал Римскую империю? Я отвечал: «Никак!» Просто смотрел на картины и представлял, как можно их оживить. Главной инвестицией в карьеру я считаю учёбу в очень хорошей художественной школе. Она питает меня всё это время. А в киношколу я даже не заходил. Я рассматриваю картины, и идеи приходят мне в голову. Так и работаю. Ну и не забывайте, что у меня лучшие в мире художники-постановщики, художники по костюмам и операторы, так что у меня очень лёгкая работа, я просто сижу и пью кофе. Это шутка, надеюсь, вы поняли», — сказал Скотт в интервью kp.ru.

Ранее режиссёр Константин Бронзит, который был дважды номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм», в беседе с Inforeactor рассказал, как на неё выдвигают иностранные картины.

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