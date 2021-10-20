Актриса Дарья Дроздовская поделилась воспоминаниями о работе с Людмилой Чурсиной

Актриса Дарья Дроздовская поделилась воспоминаниями о работе со своей коллегой Людмилой Чурсиной в сериале «Чисто московские убийства».

«Она прекрасная, это моя любовь, я ей восхищаюсь. И как человеком, и как партнёром, и как актрисой. Невероятной красоты женщина. Мы в первый же съёмочный день стали друг другу симпатичны, и Людмила Алексеевна рассказывала мне про свои путешествия, про жизнь», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

Как отметила Дроздовская, ей вообще повезло на сотрудничество с маститыми актёрами. Первая её работа на сцене — пантомима «Мёртвые души» в Театре киноактёра, где она играла с Сергеем Никоненко и Игорем Ясуловичем.

«Первая моя картина в 1987 году — там я снималась с Александром Михайловым. Чем они меня поразили? Ну, это школа, это определённое отношение к профессии, к процессу, который происходит. Кино тогда было совсем другое. Было время репетировать, думать над ролью», — добавила Дроздовская.

Ранее актёр Владимир Шевельков в беседе с Nation News поделился воспоминаниями о съёмках в фильме «Сердца трёх», который вышел в прокат 1 октября 1992 года.