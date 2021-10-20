Опрос показал, сколько времени петербуржцы тратят на дорогу до работы

Короткая ссылка
Жители Санкт-Петербурга рассказали, сколько времени тратят на дорогу до работы.
Опрос показал, сколько времени петербуржцы тратят на дорогу до работы
  • Pixabay

Соответствующий опрос жителей города провели «Петербургский дневник» и «Единая карта петербуржца».

Так, выяснилось, что большинство горожан тратят на поездку от дома до работы один час.

По словам 11% респондентов, они добираются до работы пешком. В то же время 31% опрошенных используют разные виды транспорта — 27% едут на метро, а 17% предпочитают личный автомобиль.

У 6% петербуржцев дорога до офиса занимает более трёх часов.

Ранее адвокат, кандидат юридических наук Геннадий Нефедовский в беседе с Nation News рассказал об особенностях испытательного срока на работе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить