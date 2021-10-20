Опрос показал, сколько времени петербуржцы тратят на дорогу до работы
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Соответствующий опрос жителей города провели «Петербургский дневник» и «Единая карта петербуржца».
Так, выяснилось, что большинство горожан тратят на поездку от дома до работы один час.
По словам 11% респондентов, они добираются до работы пешком. В то же время 31% опрошенных используют разные виды транспорта — 27% едут на метро, а 17% предпочитают личный автомобиль.
У 6% петербуржцев дорога до офиса занимает более трёх часов.
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