В Москве высадят около 14 млн тюльпанов до конца недели

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В Москве высадят около 14 млн тюльпанов до конца недели, чтобы луковицы успели укорениться до холодов.
В Москве высадят около 14 млн тюльпанов до конца недели
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на комплекс городского хозяйства.

«Традиционно тюльпаны распустятся к майским праздникам, общая площадь клумб составит более 220 тыс. кв. метров. Они украсят улицы, набережные, площади, скверы, парки и городские общественные пространства», — рассказал заммэра Пётр Бирюков.

По его словам, после высадки цветов клумбы задекорируют цветной щепкой для защиты от сильных морозов.

Как ранее передавала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по благоустройству на северо-западе столицы.

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