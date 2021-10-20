В Москве высадят около 14 млн тюльпанов до конца недели
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на комплекс городского хозяйства.
«Традиционно тюльпаны распустятся к майским праздникам, общая площадь клумб составит более 220 тыс. кв. метров. Они украсят улицы, набережные, площади, скверы, парки и городские общественные пространства», — рассказал заммэра Пётр Бирюков.
По его словам, после высадки цветов клумбы задекорируют цветной щепкой для защиты от сильных морозов.
Как ранее передавала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по благоустройству на северо-западе столицы.