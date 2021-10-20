Милонов прокомментировал поцелуй Собчак и Ивлеевой

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RT
Депутат Государственной думы Виталий Милонов прокомментировал в беседе с RT новый выпуск шоу блогера Анастасии Ивлеевой, в котором принимают участие артисты мужского пола, переодевающиеся в женскую одежду для выступления.
Милонов прокомментировал поцелуй Собчак и Ивлеевой
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Грустно наблюдать, что отечественный YouTube превращается в цирк оральной проституции. Темы и форматы продвигаются не исходя из их социальной значимости, а выбираются по критерию максимальной скандальности. Единственное, что хочется сделать после просмотра шоу Ивлеевой, — развидеть увиденное и помыть глаза с мылом. А ещё отправить всех участников в специнтернат, где им восполнят базовое образование и научат себя прилично вести»,  — сказал Милонов.

В новом выпуске шоу Ивлеевой она поцеловалась с телеведущей Ксенией Собчак.

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